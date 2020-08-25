У жителя Карелии, поймавшего лосося, арестовали автомобиль

Житель Карелии заработал штраф за то, что закинул сети не в том месте и не в то время. По информации прокуратуры, в мае рыбак установил сети в местах нереста на реке Видлица в Олонецком районе. Ему попались четыре лосося. Браконьер был задержан, рыба и сети изъяты. Ущерб окружающей среде оценили в 109 тысяч 400 рублей.

«В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, судом по ходатайству органа предварительного расследования был наложен арест на легковой автомобиль, принадлежащий обвиняемому», - сообщили в прокуратуре.

Рыбак признал вину и возместил причиненный ущерб. Суд прекратил уголовное дело о незаконной добыче биоресурсов и назначил ему штраф в размере шести тысяч рублей. Рыболовную сеть конфисковали в доход государства.