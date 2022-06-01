У жителей Ватнаволока отнимают право на чистую воду  

Текст и фото: Антонина Кябелева

31 мая в здании Кондопожской администрации прошла сессия совета Кедрозерского сельского поселения. Депутаты надеялись, что сессию посетит глава администрации Кондопожского района Виталий Садовников. Ради него сессию решили провести в Кондопоге, чтобы руководителю администрации было удобнее принять в ней участие. Но Садовников проигнорировал приглашение.

Вопрос о том, как защитить единственный источник питьевой воды для жителей деревни Ватнаволок, местные депутаты решали без главы районной администрации.

Для того чтобы понять происходящее на сессии, необходимо коротко напомнить события, заставившие жителей Кондопожского района требовать проведение местного референдума.

Деревня Ватнаволок расположена на берегу Онежского озера, в Лижемском заливе. Летом 2021 года местные жители случайно узнали о планах по размещению форелеводческого хозяйства в нескольких километрах от деревни. Люди увидели рабочих, собирающих на берегу буйки для садков. Позднее выяснилось, что участок под размещение форелеводческого хозяйства был сформирован еще в 2009 году. В 2019 году Росрыболовство заключило договор с компанией из Тверской области ООО «Ржевзернопродукт».

Около года местные жители пытаются остановить, как они считают, экологическую катастрофу, которая сделает жизнь в Ватнаволоке невыносимой. По словам граждан, уже сейчас воду из озера приходится фильтровать. Они связывают это с деятельностью рыбных садковых хозяйств, расположенных в районе деревни Лижма. По их мнению, еще одно рыбоводческое хозяйство уничтожит единственный источник питьевой воды для жителей Ватнаволока.

Скандал в Ватнаволоке в прошлом году докатился до карельского правительства. В деревню выезжал министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов, общение с которым лишь сплотило местных жителей в борьбе против размещения очередного форелевого хозяйства. Представитель фирмы «Ржевзернопродукт» уверял, что если минсельхоз предоставит альтернативный участок, то бизнесмены готовы переместить производство в другое место. Судя по последним событиям, ни минсельхоз, ни ООО «Ржевзернопродукт» не собираются отступать от первоначальных планов.

5 мая 2022 года депутаты совета Кедрозерского сельского поселения приняли решение провести референдум.

Вопросы, которые предлагалось вынести на обсуждение, касались отношения местных жителей к сформированному в Ватнаволокском заливе рыбоводному участку и возможности введения полного запрета на размещение новых форелевых хозяйств в акватории Большой и Малой Лижемских губ Онежского озера. Фактически речь шла о том, чтобы путем референдума попытаться заставить расформировать рыбоводный участок возле Ватнаволока и устранить опасность появления подобных хозяйств в будущем.

Прокуратура Кондопожского района вынесла протест на решение кедрозерского совета, связанного с проведением референдума. 31 мая депутаты собрались, чтобы рассмотреть протест прокуратуры.

Исполняющий обязанности прокурора Кондопожского района Александр Изосин отметил, что вопросы формирования рыбоводных участков не могут быть вынесены на местный референдум.

«На местном референдуме могут быть вынесены лишь вопросы местного значения»,

- сказал он.

Изосин отметил, что прокуратура не нашла нарушений при формировании границ участка, который предоставлен в пользование до 2044 года ООО «Ржевзернопродукт».

С подобной постановкой вопроса принципиально не согласны ни кедрозерские депутаты, ни глава Кедрозерского сельского поселения Анатолий Папченков. Их позиция заключается в том, что речь идет об источнике питьевого водоснабжения, а значит, относится к вопросам местного значения.

«Каждый год администрация Кондопожского муниципального района полномочия по организации водоснабжения передает Кедрозерскому сельскому поселению... Поэтому вопросы организации питьевого водоснабжения относятся именно к нашим полномочиям», - сказал Папченков. По его словам, «не давать возможности людям высказаться по ситуации вокруг единственного питьевого источника по данной деревне – это неправильно».

«Я могу сказать, что творится даже в Лижемской губе, вокруг садков. Люди вынуждены скважины бурить. Раньше они в основном из озера, из губы брали воду. А теперь у нас вода цветет»,

- сказала председатель совета Светлана Федотова.

Папченков и Федотова

Ее поддержал депутат Александр Заборщиков, по словам которого, вода Онежского озера настолько загажена, что уже не пригодна для использования: «Мы на рыбалку едем, берем с собой воду».

«Люди остались в ловушке. А теперь хотят еще садки открыть»,

- продолжила Федотова.

Депутаты утверждают, что рыбоводные хозяйства почти полностью перегородили Лижемскую губу Онежского озера. Финансовый «выхлоп» от работающих хозяйств для местного бюджета и вовсе не заметен. По словам Папченкова, в квартал в местный бюджет поступает 735 рублей.

«Где конституционное право на благоприятную среду проживания?» - задал риторический вопрос глава поселения.

Рассказывая, во что превратилось Онежское озеро в последнее время, депутаты заметно увлеклись. Александр Изосин пытался вернуть их к рассмотрению прокурорского протеста. По его мнению, формирование рыбоводных участков напрямую не связано с проблемами питьевого водоснабжения.

«Жители имеют права на чистую воду. А вы это право отнимаете. И другой замены этому питьевому источнику нет на сегодняшний день в деревне Ватнаволок»,

- сказал Папченков.

Депутаты Кедрозерского совета единогласно проголосовали за то, чтобы отказать в удовлетворении протеста районной прокуратуры.

Таким образом, решение совета, который поручил Территориальной избирательной комиссии Кондопожского района организовать референдум, осталось в силе.