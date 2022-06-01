Новый подрядчик начал убирать улицы Петрозаводска вместо «ТехРента»

С 1 июня уборкой улиц Петрозаводска занимается Кондопожское ДРСУ. Работы были начаты в полночь - на улицы города выехали поливальные и подметальные машины, дорожные пылесосы, грейдеры, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Контракт заключен на срок до 30 сентября. Новый подрядчик будет заниматься уборкой смета и мусора, мелким ямочным ремонтом, покосом травы, профилированием грунтовых дорог, содержанием дорожных знаков.

Кондопожскому ДРСУ предстоит выполнить те работы, с которыми не справился предыдущий подрядчик - «ТехРент». При этом деньги за неисполненные работы прошлой подрядной организации не заплатят. Фото мэрии Петрозаводска