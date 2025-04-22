У осужденного жителя Сегежи был шанс исправиться, но он его потерял

39-летний житель пгт. Надвоицы был осужден по ч. 2 ст. 158 УК РФ, кража, и приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Однако мужчина неоднократно нарушал требования закона, из-за чего прокуратура пересмотрела его меру наказания, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Карелия.

Осужденный нарушил порядок отбывания наказания и без согласия контролирующего органа изменил место жительства, из-за чего был объявлен в розыск. Суд дважды продлевал мужчине испытательный срок, чтобы исправиться, но осужденный не воспользовался этим.

Из-за неоднократных нарушений мужчине отменили условное осуждение. Теперь он отправится на 1 год 6 месяцев колонию-поселение. © «Петрозаводск говорит»