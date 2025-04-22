Эксперты раскрыли причину неэффективности сотрудников на рабочем месте

Сотрудник может физически присутствовать на рабочем месте, однако из-за плохого самочувствия он неэффективно выполняет свои функции и теряет до 4,5 часов работы в день. Работодатель должен заботиться о здоровье подчиненных, чтобы уменьшить эту потерю времени, об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты отметили важную роль органов местного самоуправления. Они также должны участвовать в организации профилактических мероприятий. Работодатель обязан подхватить эту инициативу и участвовать в организации вакцинации работников, от ОРВИ и гриппа.

Работодатель в свою очередь должен подготовить условия, медицинскую инфраструктуру, помещения для обследования работающих. Также в его зону ответственности входит заключение договора с медицинской организацией. © «Петрозаводск говорит»