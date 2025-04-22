В Кондопоге зажжен Вечный огонь

На мемориальном комплексе «Братская могила советских воинов» в городе Кондопога Республики Карелия зажжен Вечный огонь.

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам Лариса Подсадник, глава Кондопожского муниципального района и Кондопожского городского поселения Дмитрий Дерибин, исполнительный секретарь Кондопожского отделения партии «Единая Россия» Алексей Кононов, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Юрий Азаров и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» Андрей Бондарчук.

Мемориал открыт в 1958 г. На нем захоронены останки и увековечены фамилии 323 воинов из населенных пунктов Мянсельга, Кулмукса, Лижма, Белая Гора, Тивдия, Сопоха, Тавойгора, Палосельга, Уница, Кедрозеро и самой Кондопоги. С 1985 г. по памятным датам на монументе зажигался огонь. Для его перевода на постоянное горение построен газопровод протяженностью 134 м, установлено новое газогорелочное устройство и выполнены пусконаладочные работы.

Частица пламени для зажжения доставлена с Вечного огня мемориального комплекса «Могила Неизвестного солдата» в Петрозаводске.

«Сегодня эстафету Всероссийской акции "Храним огонь Победы" приняла Карелия. Подключение мемориала к сетевому газу – наша дань уважения всем, кто сражался за Родину. Здесь, в Кондопожском районе, проходили ожесточенные оборонительные бои. Мы преклоняемся перед героями, которые ценой своих жизней защищали эту землю»,

— отметил Юрий Азаров.

Напомним, что в соответствии с поручениями Президента РФ Владимира Путина «Газпром» ведет масштабную работу по газификации регионов России. В рамках этой работы к сетевому природному газу подключают мемориальные комплексы по всей стране. В настоящее время в зоне ответственности компании более 1,8 тыс. Вечных огней и Огней памяти.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне реализуется масштабный проект ПАО «Газпром» — Всероссийская акция «Храним огонь Победы» — по переводу более 130 мемориалов на сетевой природный газ.

Начиная с 21 февраля еженедельно проводятся подключения Вечных огней к сетям газораспределения. Завершится эстафета в канун 9 мая торжественной церемонией одновременного зажжения 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах. Новые Вечные огни уже зажглись в Республике Алтай, Новгородской, Тамбовской, Рязанской, Тюменской, Омской, Ярославской, Тверской, Калининградской, Костромской, Владимирской и Московской областях, Краснодарском крае, республиках Северная Осетия – Алания, Мордовия, Адыгея, Чувашской и Кабардино-Балкарской Республиках.

Основным информационным ресурсом акции является интернет-портал «Храним огонь Победы».

Фото: пресслужба ПАО «Газпром»