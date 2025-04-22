19 городов и поселков Карелии включены в перечень опорных пунктов

В список опорных населенных пунктов, сформированных Правительством России, вошли Петрозаводск, Кондопога, Костомукша, Сортавала, Вяртсиля, Кемь, Суоярви, Поросозеро, Лахденпохья, Олонец, Медвежьегорск, Сегежа, Питкяранта, Беломорск, Пудож, Калевала, Пяозерский, Лендеры и Пряжа. Соответствующие предложения были подготовлены и направлены Правительством Карелии.

В рамках реализации федерального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» в городах и поселках, которые стали опорными, появятся дополнительные возможности для создания комфортных условий жизни людей. Глава Карелии подчеркнул, что они станут точками роста и развития, в том числе для прилегающих территорий. Планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации установлены целевые показатели: к 2030 году качество среды для жизни здесь должно повыситься на 30 %, к 2036 году – на 60 %.

Для четырех городов, отметил в ходе итогового отчета перед депутатами Законодательного Собрания Карелии Артур Парфенчиков, будут подготовлены собственные мастер-планы. На основе предложений жителей в 2024 году такой документ разработан для Кемско-Беломорской агломерации, он рассчитан на ближайшие 10 лет. Сейчас на федеральном уровне идет согласование по финансированию ряда мероприятий – созданию объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Также будут разработаны мастер-планы для Петрозаводска и Кондопоги.

Помимо этого, в соответствии с поручением Главы Карелии, был сформирован перечень малых населенных пунктов регионального развития. Здесь также будет реализован большой комплекс мероприятий. Так, уже в этом году в поселке Хийтола Лахденпохского района приступят к строительству социально-культурного центра, где разместят сразу несколько учреждений.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия