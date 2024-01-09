У начальника метеостанции в Карелии сгорел дом

В селе Паданы сгорел дом начальника метеостанции Людмилы Франтиной, сообщили ее коллеги из карельского гидрометцентра.

Огненное ЧП произошло 6 января. Огонь поглотил документы и вещи. В это время женщина была на работе. Семья осталась без жилья, без вещей. Жителей Карелии просят помочь.

«Обращаемся ко всем неравнодушным людям с призывом о помощи. Вещи можно приносить по адресу г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, каб. 83 (5 этаж) в рабочие дни с 9-00 до 16-45. Телефон для переводов +7(921)623-50-54», - сказано в сообщении метеослужбы. // фото freepik.com/ Ilovehz