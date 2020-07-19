У каждого пятого россиянина ухудшились отношения с супругом

Пребывание в самоизоляции ухудшила отношения между супругами в каждой пятой (18%) российской семье. При этом у некоторых жителей страны улучшились отношения с родителями — об этом заявили 19% опрошенных, говорят результаты исследования Аналитического центра НАФИ.

Директор направления социально-экономических исследований центра Елена Никишова отметила:

«Каждая семья по-разному реагировала на стресс и испытания, вызванные почти круглосуточным совместным проживанием в четырех стенах. Обострялись противоречия, связанные с несовпадением взглядов и мнений — и отношения становились напряженными».

Каждый пятый россиянин (18%) заявил об ухудшении отношения между супругами. Осложнения в отношениях с детьми отметили 10% россиян. Чаще всего россияне говорили об улучшении отношений с родителями — об этом заявили 19% опрошенных. Как объяснила Никишова, этому способствовала необходимость противостоять общей угрозе.

«Во время серьезных кризисов, подобных COVID-19, изменения проявляются особенно наглядно. Например, если раньше люди, живущие в больших семьях, были более защищенными материально, то в условиях постоянных внешних кризисов преимущество получают те, кто способен быстро адаптироваться к новой реальности: чаще это люди, не проживающие совместно с несовершеннолетними детьми. Конечно, это не может не влиять на молодежь, среди которой все большее распространение получает осознанность во всех сферах, в том числе в отношении брака и детей», — резюмировала Никишова.