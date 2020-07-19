Агутин признался в измене Варум накануне юбилея свадьбы

18 июля исполнилось 20 лет со дня свадьбы Леонида Агутина и Анжелики Варум. За несколько дней до этого события артист пообщался с журналистами и рассказал о непростом моменте в жизни, сообщает издание Дни.Ру.

По словам Леонида Агутина адюльтер имел место девять лет назад. Вместе с коллегами он отправился отмечать завершение фестиваля «Новая волна». Его супруга Анжелика Варум отказалась идти на вечеринку. Она предпочла провести время в гостинице.

На следующее утро певица испытала шок. В сети она увидела фотографии, на которых запечатлен Агутин с некой брюнеткой. Было видно, как певец целует незнакомку. Агутин устверждает, что не мог вспомнить происходившее на той вечеринке, поскольку был сильно пьян.

Анжелика, подавленная предательством, собрала вещи и уехала. Длительное время супруги не общались.

Агутин отметил, что брак спасла Варум, которая пришла к мужу после очередного выступления. Тогда супруги открыто поговорили.

«Мы сидели на диване, плакали и чувствовали себя счастливыми. Нам было так отчетливо ясно, что никуда мы друг от друга не денемся», – сказал артист.