Житель Карелии сделал редкую находку в лесу

Текст и фото: Виктор Кулеш

Каждый, кто хоть немного интересуется историей, а тем более сопричастный к её познанию и изучению в рамках поисковых и краеведческих движений, в полной мере оценит данную находку. Я не являюсь знатоком истории периода Великой Отечественной войны. По этой причине не могу дать полную и правильную оценку найденному. Наверняка те, кто обладает большим опытом и знаниями, сможет поведать об этом месте больше...

Не секрет, что в лесах Карельским по сей день можно найти множество артефактов различных исторических эпох. Многие из них представляют скорей не материальную ценность, а историческую, что не делает находки менее интересными и значимыми для краеведческих работ и личных музеев. У каждого из увлекающихся поисковой работой есть предметы гордости, те, что найдены при особых условиях или относятся к тем или иным событиям истории. Находку, о которой я рассказываю, в полной мере можно отнести к удивительным и редким.

В лесу одного из районов Карелии, на старой трухлявой березе, которая стояла на некогда проходящей через лес грунтовой дороге, обнаружились символы, что были когда-то вырезаны ножом на стволе. На первый взгляд, ничего особенного, ну мало ли любителей оставить свои инициалы? Но многое показалось странным.

Сама надпись сделана на старом, практически сгнившем остове берёзы, в местах, где нет активных туристических троп. Когда-то в годы войны тут находились финские подразделения (с 1941 по 1943 г.г). Встретить ножевые отметины посреди леса можно довольно редко. Не сразу получилось прочитать и сложить буквы в слова, так как надпись сильно пострадала от времени... Но четко видны цифры «944» и буквы «ФРОНТ».

Весь текст состоит из имени автора в «заглавии», далее следует отдельно сохранившиеся буквы и фрагменты букв (знаков), ниже (скорее всего) «весна», ниже год «1944», еще ниже «Карельский» и «фронт». В последней, нижней строчке, несколько символов или знаков...

Как ни хотелось сложить всё в один, понятный текст, мне это так и не удалось... Несомненно, что сделанные надрезы на бересте относятся к 1944 году, это видно не только по цифрам, но и по состоянию ствола, вполне оправдывающему его более чем 70-летнюю историю. Подобная находка относится к редким, и найти подобное - большая удача. Думаю, что этому историческому документу осталось существовать недолго. Тело старой берёзы искрошено и изъедено жуками-короедами, крона снесена ветром, а ствол едва стоит. Упав и разбившись оземь, он покроется мхами и уйдёт навсегда...

Надпись, сделанная рукой бойца, на несколько дней, а может, часов, задержавшегося в Карельском лесу у молодой тогда берёзы доносит через время слова простого, личного послания, которое спустя 75 лет даёт нам возможность ощутить связь поколений.

Стоя у берёзы, читая слова, понимаю, что время идёт и затирает многое. В свою очередь, к тому кто отправил своё послание в будущее, хочется сказать слова, ставшие уже лозунгом: «Спасибо за Победу, солдат»!

От редакции. Другие краеведческие работы автора доступны на его страничке в соцсети.