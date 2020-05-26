У карельского водителя отобрали права из-за эпилепсии

Автомобилиста из Костомукши лишили права на управление транспортными средствами через суд. Решение уже вступило в силу, пишет пресс-служба карельской прокуратуры. Его причиной стало наличие у костомукшанина эпилепсии.

«Установлено, что местный житель, состоящий на учете в медицинском учреждении с заболеванием «эпилепсия», имеет удостоверение на право управления автотранспортными средствами категории «В» и «С». Наличие у гражданина данного заболевания в силу закона является медицинским противопоказанием к управлению транспортом», - сообщает источник.

Мужчина не согласился с решением Костомукшского городского суда и попытался обжаловать его. Однако Верховный суд Карелии оставил апелляционную жалобу автомобилиста без удовлетворения.