26 мая 2020, 13:44
У карельского водителя отобрали права из-за эпилепсии
Мужчина, имеющий заболевание, попытался обжаловать судебное решение
Автомобилиста из Костомукши лишили права на управление транспортными средствами через суд. Решение уже вступило в силу, пишет пресс-служба карельской прокуратуры. Его причиной стало наличие у костомукшанина эпилепсии.
«Установлено, что местный житель, состоящий на учете в медицинском учреждении с заболеванием «эпилепсия», имеет удостоверение на право управления автотранспортными средствами категории «В» и «С». Наличие у гражданина данного заболевания в силу закона является медицинским противопоказанием к управлению транспортом», - сообщает источник.
Мужчина не согласился с решением Костомукшского городского суда и попытался обжаловать его. Однако Верховный суд Карелии оставил апелляционную жалобу автомобилиста без удовлетворения.