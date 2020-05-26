Неадекватный мужчина устроил разгром в примерочной гипермаркета

Петрозаводскому гипермаркету нанесен ущерб в размере 12 тысяч рублей. Подозреваемый в совершении преступления задержан, сообщает Управление Росгвардии по республике Карелия.

В Петрозаводске вечером 22 мая работники одного из гипермаркетов нажали кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие в кратчайший срок на место сотрудники вневедомственной охраны от персонала торгового заведения узнали, что один из посетителей набрал полную тележку товаров на общую сумму более 12000 рублей и зашел с ней в примерочную. Там мужчина начал распивать алкоголь и активно портить взятые в торговом зале предметы, среди которых были женская одежда, мужская обувь, тример, газовая гарелка, продукты и спиртные напитки.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя. Им оказался 27-летний житель поселка Лехта Беломорского района. После содеянного им в примерочной товары возврату уже не подлежали. Также в ходе проверки личности задержанного было установлено, что он числится в местном розыске. Гражданин передан сотрудникам полиции. Проводится проверка.