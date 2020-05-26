Мужчину изрезали ножом на улице в Карелии

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Питкяранты, обвиняемого в покушении на убийство.

По данным пресс-службы ведомства, в ноябре 2019 года обвиняемый напал с ножом на мужчину на улице в Питкяранте. Он нанес потерпевшему множество ранений. Очевидцы нападения вызвали полицию, а злоумышленник скрылся с места происшествия. Израненного пострадавшего доставили в больницу, врачи смогли спасти его жизнь.

Уголовное дело направлено в суд. Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы.