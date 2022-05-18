Турнир по самбо состоится в Петрозаводске

В Петрозаводске 21 мая пройдет второй межрегиональный юношеский турнир по самбо памяти основоположника этого вида спорта в республике Ильи Романовича Шегельмана.

Соревнования «Легенды самбо. Начало» состоятся в ФСК «Газпром». Торжественное открытие запланировано на 12.00, сообщили в минспорта республики.

В соревнованиях примут участие юные самбисты из Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Вологды, Череповца, Великого Новгорода и других городов России. Фото: rk.karelia.ru.