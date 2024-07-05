Туристы заваливают мусором Сортавалу

Жители Сортавалы жалуются на состояние контейнерных площадок. Мусор укладывают рядом, так как в контейнер мешки уже не помещаются.

Как признался глава администрации Сортавальского района Сергей Крупин, с увеличением туристического потока контейнеры для мусора заполняются очень быстро, а контейнеров в городе не хватает. По его словам, на каждого жителя Сортавалы сейчас приходится до 40 туристов.

Крупин рассказал, что год назад регоператор уменьшил количество контейнеров на площадках. Обращения местной администрации ни к чему не привели: чиновники предложили вернуть убранные контейнеры или увеличить кратность вывоза мусора. Чиновники обращались также в карельское минприроды. Но какая была там реакция, Крупин не сообщил. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»