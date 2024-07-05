В Интернете появилась петиция, в которой петрозаводчане требуют вернуть комфортные автобусы. Ее подписало более 1400 человек.

Автор петиции рассказала, что ее сестра-инвалид колясочник испытывает трудности с передвижением по городу. Особенно остро это стало ощущаться после ухода лазурных автобусов «Транс-Балта».

«Это стало особенно актуальным после того, как городская власть в Петрозаводске, проиграв судебный процесс, заменила автобусы, предоставляемые компании «Транс-Балт», на старые маршрутки, которые не только несколько раз уступают в комфорте, но и создают серьезные препятствия для людей с ограниченными возможностями»,

- поделилась автор петиции.

Горожанка требует вернуть автобусы с комфортными условиями для передвижения как в утреннее, так и вечернее время.

«Все граждане заслуживают не только доступности, но и комфорта при использовании общественного транспорта. В современном мире это является необходимым стандартом, а не роскошью», - считает петрозаводчанка. // фото «Петрозаводск говорит»