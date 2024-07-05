Проведения комплексного капремонта в Карелии больше не гарантируют

Текст, фото: Антонина Кябелева

5 июля на парламентском комитете по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ обсуждали итоги работы Фонда капитального ремонта Карелии. Не секрет, что фонд капремонта постоянно находится в зоне критики со стороны жителей Карелии. Сначала в фонде не знали как потратить скопившиеся на счетах сотни миллионов рублей, а теперь не знают, как найти деньги, чтобы выполнить региональную программу.

Итоги работы фонда депутатам представил первый заместитель министра строительства Карелии Павел Банковский.

В 2023 году, рассказал Банковский, фонд истратил более 1 миллиарда рублей.

В 74 многоквартирных домах (МКД) был проведен комплексный капитальный ремонт, в 34 домах заменили 108 лифтов, в четырех зданиях провели ремонт системы газоснабжения с переводом на природный газ. Помимо этого, в прошлом году была разработана проектная документация на выполнение капремонта в 65 домах.

В общем, львиная часть накоплений фонд благополучно истратил. На 1 января 2024 года на счетах регионального оператора осталось 163 миллиона рублей.

В 2024 году фонд планирует истратить 623 миллиона рублей. Судя по выступлению Банковского, о комплексном капитальном ремонте домов речи уже не идет. Фонд перешел к так называемому выборочному капремонту, когда в доме ремонтируют прежде всего то, что совсем износилось, а про остальное забывают до лучших времен.

В 2024 году запланирован ремонт 50 крыш, будут обновлены 30 фасадов, хотят восстановить 192 инженерных внутридомовых системы, заменить 75 лифтов в 20 домах и перевести 8 домов на природный газ.

Заместитель министра переход от комплексного к выборочному капремонту объяснил тем, что по многим домам собранных за весь период действия региональной программы взносов с трудом хватит, чтобы покрыть расходы на капремонт.

Депутат Марина Гуменникова попросила более подробно рассказать, что такое выборочный капремонт. Присутствующий на заседании комитета директор фонда Александр Евстифеев заметил, что «это ремонт отдельных конструктивных элементов». По его словам, сейчас приходится смотреть на дома не только с точки зрения потребности в капитальном ремонте, но и с позиции собираемости денежных средств. Программа капремонта рассчитана до 2048 года.

«Если делать полностью капитальный ремонт, то у нас отдельные дома по окупаемости — 100—150 лет»,

- заметил Евстифеев.

По его словам, фонд вынужден либо предлагать гражданам увеличивать размер взносов, либо ремонтировать только отдельные «конструктивные элементы». Гуменникова поинтересовалась, кто принимает решение о выборочном капремонте. Евстифеев сказал, что изначально собственникам предлагают провести комплексный капремонт на условии повышения размера взносов. Если они не соглашаются, то специалисты фонда совместно с собственниками выбирают какой-то один или несколько видов работ. В большинстве случаев это ремонт крыши. Депутат спросила, в случает выборочного капремонта выбывает ли дом из программы?

«Безусловно, он остается в программе капремонта»,

- поспешил на помощь Банковский.

По его словам, практически во всех регионах капитальный ремонт проводят не комплексный, а именно выборочный. Правда, каков механизм возвращения в региональную программу дома, где провели выборочный капремонт, никто не объяснил. Сильно сомневаюсь, что о таком доме скоро вспомнят. С другой стороны, если в министерстве понимали, что денег на комплексный ремонт явно не хватает, тогда зачем в 2023 году в 74 домах провели комплексный капремонт? Чем жильцы этих домов лучше, чем другие граждане, которые теперь не смеют мечтать о комплексном капремонте за счет средств регионального оператора?

Не менее острый вопрос, как формируется резервный список домов, которые в случае появления дополнительных средств могут быть отремонтированы? Список этот нигде не публикуется, и граждане узнают о том, что дом попал в резервный список под определенным номером зачастую случайно, когда получают ответ из фонда. Павел Банковский сказал, что очередность проведения капремонта считает компьютер в соответствии с принятыми в Карелии критериями. А вот понятия резервного списка в правовом поле, по его словам, нет.

«Это было сделано у нас только для того, чтобы не вносить постоянно изменения в закон и оперативно подключать новые дома в случае высвобождения денег»,

- сказал заместитель министра.

По его словам, если экономии нет, то дома будут ремонтироваться в те сроки, которые указаны в региональной программе.

Я представлю, как возмутятся после этих слов жильцы домов, попавших в резервный список. Дело в том, что во многих МКД, находящихся в резервном списке, капремонт должен был завершиться еще год-два назад. Например, дом по улице Анохина, 8, согласно программе, должны были отремонтировать в 2022 году. А сейчас он находится в резервном списке на 2024 год.

К сожалению, в последнее время неразберихи с тем, какие дома будут отремонтированы и какие работы там проведут, стало значительно больше. Появились какие-то резервные списки, которые нигде не публикуются и которые, если верить Банковскому, вообще, находятся вне правового поля. Как они формируются? Почему дома, которые должны были быть отремонтированы два года назад, попадают в резерв, а дома, капремонт которых был запланирован на 2024 году, вдруг оказываются впереди? С учетом того, что теперь от «комплексного капремонта» перешли к «конструктивному», то есть выборочному, все стало еще запутаннее. Шансов понять «бухгалтерию» фонда у граждан почти не осталось.