В Минтрансе рассказали, как проходит ремонт автодорог в Карелии

В 2024 году на дорожную деятельность в Карелии выделено около 10 миллиардов рублей – таков объем регионального дорожного фонда. Эти деньги направлены на строительство, реконструкцию, капитальный и обычный ремонт, а также содержание автодорог, рассказал в эфире «ЦУР объясняет» замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК Андрей Мелентьев.

6 миллиардов из этой суммы выделены на реализацию проекта «Безопасные качественные дороги». В его рамках в этом году к нормативному состоянию планируют привести около 207 км региональных автодорог. По словам Андрея Мелентьева, В 2024 году в Карелии отремонтируют 11 мостов.

В приоритетном порядке выполняем работы на тех дорогах, на которых наибольшая интенсивность движения автотранспорта,

– пояснил заместитель министра.

При ремонте карельских дорог подрядчики применяют современные технологии – это требование проекта «Безопасные качественные дороги». По показателю применения таких технологий Карелия находится в десятке лучших регионов страны, отметил Андрей Мелентьев. Особое внимание подрядчики уделяют тому, чтобы применяемые технологии максимально отвечали особенностям карельского климата.

Одна из приоритетных задач – повышение безопасности дорожного движения. В 2024 году на региональных автодорогах в пределах населенных пунктов планируют установить около 18 км линий наружного освещения. Также запланирована установка порядка 10 км барьерных ограждений на трассах регионального значения. В этом году власти закупили 12 передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений, что также должно повысить безопасность на карельских дорогах.

При ремонте дорог в зоне жилой застройки специалисты всегда стараются учесть пожелания местных жителей – такое поручение дал Глава Карелии, отметил главный инженер Управления автодорог республики Дмитрий Федоров. Это касается, например, устройства безопасных съездов к жилым домам, мемориалам, местам сбора ягод и другим значимым для местных жителей объектам.

Мы всегда стараемся идти навстречу людям, потому что мы для них делаем дороги, – резюмировал Дмитрий Федоров.

Найти актуальную информацию о дорожном ремонте в Карелии можно в паблике Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК. По вопросам ремонта и содержания дорог можно узнать в круглосуточной диспетчерской службе управления по телефону 59-99-89.

Фото: Минтранс РК