05 июля 2024, 16:26
Водителям напомнили о запрете остановки на некоторых улицах
В Госавтоинспекции предупредили автомобилистов Петрозаводска о необходимости обращать внимание на знаки
Водители Петрозаводска игнорируют дорожные знаки, установленные в местах массового притяжения горожан. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции карельской столицы.
В ГАИ напомнили, что в районе ЗАГСа на Онежской набережной с 21:00 до 6:00 запрещена остановка транспорта. У железнодорожного вокзала запрещена стоянка автомобилей. Остановиться для посадки и высадки пассажиров там можно. Запрещена остановка в районе дома №1а по проспекту Карла Маркса.
Автомобилистам пояснили, что за нарушение этих правил грозит штраф в 1500 рублей и эвакуация машины на специализированную стоянку. // Фото ГАИ