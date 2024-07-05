Водителям напомнили о запрете остановки на некоторых улицах

Водители Петрозаводска игнорируют дорожные знаки, установленные в местах массового притяжения горожан. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции карельской столицы.

В ГАИ напомнили, что в районе ЗАГСа на Онежской набережной с 21:00 до 6:00 запрещена остановка транспорта. У железнодорожного вокзала запрещена стоянка автомобилей. Остановиться для посадки и высадки пассажиров там можно. Запрещена остановка в районе дома №1а по проспекту Карла Маркса.

Автомобилистам пояснили, что за нарушение этих правил грозит штраф в 1500 рублей и эвакуация машины на специализированную стоянку. // Фото ГАИ