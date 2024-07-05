Уралсиб подвел итоги онлайн-трансляции жизни семьи сапсанов

Банк Уралсиб завершил очередную онлайн-трансляцию из жизни соколов-сапсанов, которые ежегодно выводят птенцов на крыше высотного здания банка в Уфе. Молодой сокол Буляк полноценно встал на крыло, активно охотится и все реже появляется на своем выступе крыши. Семейство может жить в городе до поздней осени, а затем покинет республику и гостеприимный Уралсиб на период зимовки.

Трансляция шла в прямом эфире в группе банка в социальной сети ВКонтакте с 14 мая по 2 июля. За эти полтора месяца зрители в прямом эфире наблюдали период появления и вскармливания птенца, его первые попытки взлететь, а также наблюдали за работой орнитологов во время кольцевания и выбора имени для молодого сапсана. В среднем в день за сапсанами наблюдало около 900 зрителей, а общее количество просмотров перешагнуло за отметку в 50 000. Запись прямой трансляции с начала и до завершения трансляции сохранена в отдельном плейлисте для возможности изучения их поведения орнитологами других городов и стран.

Сезон-2024 выдался непростым для соколиного семейства – самка прилетела на место гнездования с травмированной лапкой, что повлияло на жизнь семьи и процесс насиживания птенцов. Такая ситуация потребовала вмешательства – специалисты банка нашли частное хозяйство и организовали поставку «обедов» для своих сапсанов. Орнитолог Эльза Габбасова регулярно приезжала в банк, чтобы подкармливать сапсанов, помогая семейству соколов пережить этот период. Постепенно мать семейства начала оправляться от травмы, подвижность лапки понемногу восстанавливается, что дает надежду на ее полное выздоровление к следующему сезону.

Впервые за 5 лет трансляции в мероприятии кольцевания птенцов сапсанов принял участие приглашенный гость – мэр города Ратмир Мавлиев. Главе города была предоставлена возможность выбора имя соколенку-самцу. И в честь приближающегося праздника – юбилея города, мэр города дал птенцу имя «Буляк», что переводится с башкирского как «подарок» – подарок столице и всей республике к 450-летию города Уфы.

Соколы гнездятся на крыше банка в Уфе уже около 20 лет, а с 2019 года банк ведет традиционную ежегодную онлайн-трансляцию жизни семейства сапсанов – при поддержке регионального отделения Русского географического общества в Башкортостане и группы орнитологов проекта «Атлас птиц города Уфы». Уралсиб заботится о своих крылатых подопечных, обеспечивая им комфортные условия для вывода птенцов: к возвращению соколиного семейства площадка обязательно тщательно очищается от остатков добычи и следов гнездования прошлого сезона, обновляется слой насыпи на выступе крыши, проверяется дренаж. При этом сотрудники банка прилагают максимум усилий, чтобы не беспокоить птиц во время гнездования, объявляя «мораторий» на хозяйственные работы на крыше и фасаде банка в этот период. Даже мойку окон и благоустройство выступа, где обычно располагается семья сапсанов, проводят, подстраиваясь под график прилета птиц.

Сапсаны включены в Красную книгу России, а торговля этими птицами запрещена во всем мире. Соколы-сапсаны выводят птенцов на крыше банка в Уфе более 18 лет подряд. О том, что и как происходит на крыше банка и почему птицам удобно там располагаться, рассказано в фильме Галии Гайсиной (участник проекта «Атлас птиц города Уфы») и группы ученых по ссылке.

Фото: пресс-служба банка Уралсиб