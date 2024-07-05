Техника и мобильные бригады убирают улицы Петрозаводска

Техника и мобильные бригады поддерживают порядок на улицах и общественных территориях Петрозаводска. О ходе уборки сообщает пресс-служба мэрии.

Так, сегодня тракторы очищают улицы Зареки, Перевалки, Древлянки и Октябрьского района. Поливомоечные машины и дорожные пылесосы задействованы на Ключевой. Там же грейдер выравнивает грунтовые дороги. На Лесном проспекте подрядчик косит траву.

Остановки и тротуары города убирают четыре бригады. В центре карельской столицы работают еще две.

Горожанам напомнили, что они могут пожаловаться в ЕДДС на некачественную уборку. Телефон - 051. // Фото мэрии Петрозаводска