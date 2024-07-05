Проблемы с телевидением возникнут у некоторых жителей Карелии

На неделе с 8 по 14 июля в Карелии ожидаются отключения телевещания в некоторых районах. Об этом рассказали в радиотелевизионном передающем центре РК.

Так, в разные дни недели без телевидения останутся жители поселков Лоймола, Немино-3 и Софпорог. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Временные неудобства связаны с ремонтом антенно-мачтового оборудования, а также с отключениями электроэнергии. // Фото: unsplash.com / Tim Mossholder