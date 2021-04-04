Туристы погибли под лавиной в национальном парке в Коми

В республике Коми в горах погибли туристы из Пермского края. Туристическая группа из трех человек попала под лавину. Об этом сообщает «Комиинформ».

По данным издания, трагедия произошла 2 апреля. Туристы катались на снегоходах в национальном парке «Югыд Ва», когда на них сошла лавина. Одному человеку удалось выжить, двое других погибли. На следующий день находившая рядом группа помогла извлечь тела из-под снега. Они же вызвали спасателей.

Как уточнили в Следственном комитете, попавшая в беду группа имела разрешение на посещение парка.

Следователи проводят проверку по факту трагедии. Устанавливаются обстоятельства гибели туристов. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Фото omerlocdn.com