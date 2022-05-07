Туристы начали массово отменять бронирования в отелях Крыма

Россияне стали массово отменять бронирования в отелях Крыма на май и июнь из-за закрытия аэропортов на юге страны. Об этом рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил специалист, в этом году гостиницы Крыма испытывают проблемы с загрузкой. Как правило, она не превышает 40-45%.

«Туриндустрия Крыма опасается, что сезон будет очень слабым, и рассчитывать можно будет только на небольшую загрузку отелей», - заключил специалист. Он подчеркнул, что в таких условиях владельцам отелей полуострова нужна срочная поддержка властей. Фото: pixabay.com/chief39