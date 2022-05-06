Врач назвал болезни, связанные с частым пробуждением по ночам

Частые пробуждения по ночам могут быть признаком различных заболеваний. Об этом рассказала терапевт София Черкасова, слова эксперта приводит «Доктор Питер».

Как отметила врач, неспокойный сон может говорить о патологии щитовидной железы с повышением или снижением выработки гормонов, урологических проблемах, остановках дыхания во сне. При депрессии нередко наблюдаются ранние пробуждения по утрам.

Ночные пробуждения также могут быть следствием погрешностей образа жизни. На это могут влиять алкоголь, избыток кофеина, низкий уровень физической активности. Порой бессонница может войти в привычку и сохраняться даже после исчезновения ее причины.

Черкасова отметила, что частые пробуждения должны стать поводом обратиться к врачу. Фото: pixabay.com/sweetlouise