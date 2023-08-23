Туристы из Москвы застряли на острове в Карелии из-за непогоды

Одиннадцать туристов из Москвы не смогли выбраться с острова в районе Чупинской губы Белого моря из-за непогоды. Отдыхающие добрались до острова Сидоров на двух катамаранах, но выдвинуться в направлении деревни Нижняя Пулонга им мешали сильный ветер и волны.

Утром 20 августа о попавших в передрягу москвичах сообщили спасателям. Группу отдыхающих эвакуировали с острова и доставили на материк, после чего они смогли закончить намеченный водный маршрут без происшествий.

В карельском МЧС отметили, что туристы перед поездкой зарегистрировали свою группу. Согласно действующему законодательству, туристские группы должны проинформировать службы МЧС за десять рабочих дней до начала путешествия. Заявку можно направить онлайн. Сведения затем поступят в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется поход. // фото предоставлено пресс-службой МЧС по Карелии