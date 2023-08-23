Попавшего в кадр грабителя ищут в Петрозаводске

Сотрудниками полиции в Петрозаводске устанавливается личность неизвестного гражданина. Мужчина попал в кадр камеры видеонаблюдения, сообщили в МВД Карелии.

Этого человека подозревают в совершении грабежа и хотят знать, где он сейчас находится.

Преступление совершено в микрорайоне Октябрьский в июле этого года.

Всех, у кого есть сведения о разыскиваемом, просят их сообщить в полицию по телефонам: 8 911 4276969, 8 953 5420088, 8 909 1785254, 8 9004554299. // фото: МВД Карелии