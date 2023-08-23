Турист в Карелии подавился рыболовной снастью и едва не погиб

Гость Карелии на днях обратился в Сортавальскую ЦРБ, чтобы его осмотрели врачи. Оказалось, турист подавился, рассказал на своей странице ВКонтакте главврач Александр Романов.

Мужчина ремонтировал снасти на рыбалке и стал продевать в леску шарик ртом. Пластмассовый предмет попал в дыхательные пути. Находившиеся рядом товарищи не смогли помочь.

К счастью, рыбак стал сильно кашлять, инородное тело выпало само. Иначе все могло бы закончиться весьма печально. // фото: freepik.com