30 октября 2020, 12:39
Происшествия

Туристка украла виски и бренди в магазине по пути из парка Рускеала

Гостья из соседнего региона набрала крепкого алкоголя почти на шесть с половиной тысяч, но заплатить забыла

Работники сетевого магазина сообщили полицейским о краже спиртного. Незнакомка похитила шесть бутылок бренди и виски на общую сумму 6 450 рублей, сообщили в МВД.

Полицейские Лахденпохского района установили, что к преступлению причастна 48-летняя  жительница соседнего региона.

В беседе со стражами порядка она  рассказала, что в тот день возвращалась из горного парка и по пути остановилась в Лахденпохье. Женщина зашла в местный магазин, спрятала бутылки в сумку и вышла. После этого женщина села в автомобиль и скрылась. Фигурантка уголовного дела пообещала возместить ущерб. (фото rg.ru)

Обсудить
просмотр
176973
Метки: 
Кража
Лахденпохья
новости Карелии
алкоголь
сетевой магазин
Полиция
МВД по РК