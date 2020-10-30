30 октября 2020, 12:39
Туристка украла виски и бренди в магазине по пути из парка Рускеала
Гостья из соседнего региона набрала крепкого алкоголя почти на шесть с половиной тысяч, но заплатить забыла
Работники сетевого магазина сообщили полицейским о краже спиртного. Незнакомка похитила шесть бутылок бренди и виски на общую сумму 6 450 рублей, сообщили в МВД.
Полицейские Лахденпохского района установили, что к преступлению причастна 48-летняя жительница соседнего региона.
В беседе со стражами порядка она рассказала, что в тот день возвращалась из горного парка и по пути остановилась в Лахденпохье. Женщина зашла в местный магазин, спрятала бутылки в сумку и вышла. После этого женщина села в автомобиль и скрылась. Фигурантка уголовного дела пообещала возместить ущерб. (фото rg.ru)