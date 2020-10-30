Молодая пара пошла на кражу ради экономии семейного бюджета

В одном из петрозаводских гипермаркетов при попытке хищения была задержана семейная пара. Нарушителями оказались 24-летний житель Вологодской области, работающий в питерской фирме на территории Карелии, и его супруга из Ленинградской области.



По сообщению Росгвардии, молодые люди пытались вынести товар на сумму около 2500 рублей. При этом молодой человек спрятал похищенное под куртку, а его спутница – в рюкзак. Свой поступок они объяснили желанием «сэкономить» и заранее продумали, как сберечь семейный бюджет. Задержанных передали полиции. (фото go32.ru)