Туристам предлагают необычный новогодний железнодорожный круиз

Одна из частных железнодорожных компаний предлагает для туристов на Новый год необычный поездной тур, который стартует из Северной столицы вечером 31 декабря, сообщает газета «Выборг».

За 52 часа туристы побывают в Великом Новгороде, где встретят Новый год в компании Деда Мороза и Снегурочки. В Петрозаводске пассажиров ждёт прогулка по набережной Онежского озера. Далее поезд проследует в горный парк Рускеала.

Состав отправится с Витебского вокзала Санкт-Петербурга, а возвратится на Финляндский до полуночи 2-го января.

Фото с сайта gazetavyborg.ru