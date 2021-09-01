Турист погиб на реке Шуя в Карелии, еще один пропал без вести

29 августа на реке Шуя в Карелии произошла трагедия. Перевернулась лодка с двумя туристами из Волгограда. Тело одного мужчины найдено, второго продолжают искать, сообщает ИА «Республика».

Инцидент случился на пороге Кеняйкоски, который считается самым опасным на этой реке. При прохождении порога лодка с туристами перевернулась. Тело одного из них в спасательном жилете нашли. На втором жилет был плохо закреплен и слетел, его ищут до сих пор.

Отмечается, что обоим мужчинам было 35 лет. Свидетели рассказали, что на туристах в перевернувшейся лодке не было касок, которые по технике безопасности должны быть. Среди свидетелей случившегося также есть мнение, что туристы из Волгограда во время сплава не были трезвы.

Сейчас поиски пропавшего ведут шестеро сотрудников КРПСС. Волонтеров на место происшествия не пускают из-за повышенной опасности. Фото ИА «Республика»