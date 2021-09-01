Три маленькие девочки получили травмы в аварии в Сегежском районе

Автомобиль «Субару» с детьми занесло на трассе «Кола» в Сегежском районе. За рулем иномарки находилась 31-летняя женщина. Дорожный инцидент случился ночью накануне 1 сентября.

По сведениям Госавтоинспекции Карелии, женщина-водитель автомобиля «Субару Импреза XV» допустила занос, машина съехала в кювет, опрокинулась и врезалась в дерево. Иномарка получила механические повреждения.

Также пострадали те, кто был внутри. Женщину и трех несовершеннолетних пассажиров: девочек 6, 9 и 12 лет доставили в Сегежскую ЦРБ. Проводится проверка. (фото источника)