01 сентября 2021, 16:47
Происшествия

Водитель умер в больнице после аварии на трассе в Карелии

Автомобиль ВАЗ-2110 опрокинулся в кювет на трассе «Кола» в Пряжинском районе

Страшная авария с участием автомобиля ВАЗ-2110 произошла 31 августа в 07:13 в Пряжинском районе. 58-летний мужчина разбился на трассе «Кола».

В Госавтоинспекции рассказали, что водитель не справился с управлением. Машину занесло, она съехала в кювет и опрокинулась. Пострадавшего мужчину довезли до Пряжинской ЦРБ, где он впоследствии умер от полученных травм.

Дорожная полиция устанавливает обстоятельства аварии. (фото источника)

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Метки: 
авария
ГИБДД
новости Карелии
Кола
Пряжинский район