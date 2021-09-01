Водитель умер в больнице после аварии на трассе в Карелии

Страшная авария с участием автомобиля ВАЗ-2110 произошла 31 августа в 07:13 в Пряжинском районе. 58-летний мужчина разбился на трассе «Кола».

В Госавтоинспекции рассказали, что водитель не справился с управлением. Машину занесло, она съехала в кювет и опрокинулась. Пострадавшего мужчину довезли до Пряжинской ЦРБ, где он впоследствии умер от полученных травм.

Дорожная полиция устанавливает обстоятельства аварии. (фото источника)