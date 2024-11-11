Туман и холодная облачная погода ожидаются сегодня в Карелии

Облачную с прояснениями погоду обещают в Гидрометцентре Карелии на сегодня. Существенных осадков не ожидается, но на дорогах гололедица.

Утром по западным районам местами туман. Ветер западный и юго-западный умеренный. Температура воздуха днем будет -2, +3 градуса.

В Петрозаводске переменная облачность, тоже без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный и юго-западный умеренный. Температура воздуха днем ожидается -1, +1 градус. Атмосферное давление будет мало меняться. // фото: «Петрозаводск говорит»