Туман и холодная облачная погода ожидаются 11 ноября в Карелии

Облачную с прояснениями погоду обещают в Гидрометцентре Карелии на 11 ноября. Существенных осадков не ожидается, но на дорогах гололедица.

Ночью и утром по западным районам местами туман. Ветер западный и юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -3, -8 градусов, днем будет -2, +3 градуса.

В Петрозаводске переменная облачность, тоже без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный и юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью будет -3, -5 градусов, днем ожидается -1, +1 градус. Атмосферное давление будет мало меняться. // фото: «Петрозаводск говорит»