Гололедица и минусовая температура ожидаются сегодня в Карелии

Облачная с прояснениями погода будет сегодня в республике. Существенных осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

На дорогах гололедица. Ветер западный и северо-западный умеренный. Температура воздуха днем будет -2, +3 градуса.

В Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах тоже гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем составит +1, -1 градуса. Атмосферное давление будет слабо расти. // фото: «Петрозаводск говорит»