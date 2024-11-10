10 ноября 2024, 08:30
Погода

Гололедица и минусовая температура ожидаются сегодня в Карелии

Синоптики Гидрометцентра РК дали прогноз на воскресенье

Облачная с прояснениями погода будет сегодня в республике. Существенных осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

На дорогах гололедица. Ветер западный и северо-западный умеренный. Температура воздуха днем будет -2, +3 градуса.

В Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах тоже гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем составит +1, -1 градуса. Атмосферное давление будет слабо расти. // фото: «Петрозаводск говорит»

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