Гололедица и минусовая температура ожидаются в Карелии

Облачная с прояснениями погода будет 10 ноября в республике. Существенных осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

На дорогах гололедица. Ветер западный и северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -1, -6 градусов, днем будет -2, +3 градуса.

В Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах тоже гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью ожидается -2, -4 градуса, днем до +1, -1 градуса. Атмосферное давление будет слабо расти. // фото: «Петрозаводск говорит»