ТСЖ в Петрозаводске требует с блогера Варламова два миллиона рублей

Петрозаводское товарищество собственников жилья «Ленина 18-б» обратилось с иском в суд к известному блогеру Илье Варламову из-за его публикации с критикой предпринимателей и представителей ТСЖ, выступивших против новых требований к размещению вывесок на фасадах зданий в центре карельской столицы.

Петрозаводчане направили иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в Московский городской суд. Ответчиком выступает блогер Варламов.

По сообщению Телеграм-канала Mash, ТСЖ обиделось на Варламова и добивается компенсации в два миллиона рублей, извинения и удаления публикации.

Также Mash напомнил, что Варламов посещал Карелию в октябре 2020 года, после чего «выдал отборную порцию ненависти в адрес местных» и показал, как выглядел город до принятия единого дизайн-кода и как стал выглядеть после. В посте блогер назвал «говнохранителями» противников дизайн-кода. В числе противников, которые обратились в суд для обжалования новых стандартов, было и петрозаводское ТСЖ. (фото ru.wikinews.org)