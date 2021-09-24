Труп пожилого мужчины нашли в Петрозаводске за запертой дверью

Утром 23 сентября в 11:51 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Люди сообщили, что проживающий в квартире пожилой мужчина не открывает дверь и не выходит на связь.

Прибывшие к месту вызова городские пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры и вошли внутрь.

К сожалению, самые худшие опасения подтвердились. Хозяин квартиры был мертв.

Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. // Фото: MabelAmber/Pixabay