На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов, 14 человек спасены

Вечером в четверг, 23 сентября, 19 альпинистов подали сигнал бедствия с Эльбруса. Группа находилась на высоте больше 5 300 метров, когда начался сильный буран. В ходе длившейся более семи часов спасательной операции 14 человек спасены, пятерых нашли погибшими, передает ТАСС.

В составе группы были альпинисты из 11 российских регионов, все старше 30 лет, но не профессионалы. Гид тоже не был профессионалом. Он бросил туристов одних на склоне и сам спустился вниз.

Спасатели встретили его по пути к месту ЧП. Им сначала удалось найти восьмерых альпинистов. Трое были уже мертвы. Потом живыми обнаружили еще девятерых.

Все были сильно обморожены, многие получили травмы. Восемь членов группы находятся в состоянии средней тяжести, их отправили в больницу.

Спасательная операция МЧС завершилась 24 сентября, заняв более семи часов. СУ СК России по региону начало доследственную проверку. // Фото: ГУ МЧС по КБР