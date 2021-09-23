Троллейбус попал в ДТП в Петрозаводске

Сегодня в 15:42 в Петрозаводске троллейбус попал в дорожную аварию. Инцидент случился на улице Ровио и попал в объектив камеры видеонаблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как общественный транспорт ехал прямо по главной улице Кукковки. Внезапно со второстепенной дороги прямо под троллейбус выскочил легковой автомобиль. Столкновения избежать не удалось.

Транспортные средства получили повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено.