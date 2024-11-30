30 ноября 2024, 14:11
Труп мужчины со следами избиения нашли на севере Карелии
Уголовное дело о причинении смерти возбуждено в Костомукше
Утром 24 ноября в квартире в Костомукше обнаружили труп 62-летнего мужчины. На теле были множественные повреждения. Следователи возбудили уголовное дело.
В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего по неосторожности, обвинили костомукшанина. Он также проживал в квартире.
Мужчина рассказал следователям, что нанес потерпевшему руками и ногами множество ударов по голове и телу.
«От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Причиной его смерти явилась тупая травма груди»,
- сообщили в Следкоме Карелии.
Обвиняемый арестован. Обстоятельства преступления устанавливают. // фото стопкадр/ видео пресс-службы СУ СК по РК