Труп мужчины со следами избиения нашли на севере Карелии

Утром 24 ноября в квартире в Костомукше обнаружили труп 62-летнего мужчины. На теле были множественные повреждения. Следователи возбудили уголовное дело.

В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего по неосторожности, обвинили костомукшанина. Он также проживал в квартире.

Мужчина рассказал следователям, что нанес потерпевшему руками и ногами множество ударов по голове и телу.

«От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Причиной его смерти явилась тупая травма груди»,

- сообщили в Следкоме Карелии.

Обвиняемый арестован. Обстоятельства преступления устанавливают. // фото стопкадр/ видео пресс-службы СУ СК по РК