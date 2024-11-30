С погибшим на СВО 48-летним бойцом простились в Карелии

Андрей Пузанов заключил контракт и отправился на СВО. Старший сержант погиб 20 октября. Сегодня, 30 ноября, с погибшим бойцом прощаются в Олонце. Ему было 48 лет.

«Старший сержант контрактной службы, настоящий мужчина, любящий сын и отец, брат, друг, патриот Родины, наш земляк, добрый, спокойный, с хорошим чувством юмора, мужественный, смелый, герой!»

- написала депутат карельского парламента Татьяна Тишкова.

Депутат принесла соболезнования матери погибшего бойца, его сестре, дочери, родным, близким, друзьям и знакомым. // фото со страницы vk.com/tatiana_tishkova75