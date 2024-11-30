30 ноября 2024, 13:15
С погибшим на СВО 48-летним бойцом простились в Карелии
С Андреем Пузановым прощаются в Олонце
Андрей Пузанов заключил контракт и отправился на СВО. Старший сержант погиб 20 октября. Сегодня, 30 ноября, с погибшим бойцом прощаются в Олонце. Ему было 48 лет.
«Старший сержант контрактной службы, настоящий мужчина, любящий сын и отец, брат, друг, патриот Родины, наш земляк, добрый, спокойный, с хорошим чувством юмора, мужественный, смелый, герой!»
- написала депутат карельского парламента Татьяна Тишкова.
Депутат принесла соболезнования матери погибшего бойца, его сестре, дочери, родным, близким, друзьям и знакомым. // фото со страницы vk.com/tatiana_tishkova75