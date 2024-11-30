30 ноября 2024, 12:38
Молодой водитель погиб в лобовом столкновении двух иномарок
Автомобили «Хендай Солярис» и «Шкода Рапид» столкнулись утром в Ленобласти
В Ленинградской области утром 30 ноября в лобовую столкнулись автомобили «Хендай Солярис» и «Шкода Рапид».
Предположительно, один из водителей не справился с управлением на повороте трассы Ушково-Гравийное в Приозерском районе. В результате иномарку «Шкода» занесло, произошло столкновение со встречным автомобилем.
29-летний водитель «Шкоды» погиб от полученных травм. По факту смертельной аварии проводят проверку. // фото VK-паблик Mash/ на главной unsplash.com