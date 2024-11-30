Россиянин работал без выходных несколько месяцев и умер

В Мурманской области рабочий умер, трудившись несколько месяцев без выходных. Несчастный случай произошел с работником ООО «Нова». Мужчина умер в октябре, в ситуации разбиралась комиссия с участием государственного инспектора.

Мужчина внезапно почувствовал недомогание и потерял сознание. Прибывшим медикам оставалось только подтвердить его кончину.

В трудовой инспекции сообщили, что мужчина в течение нескольких месяцев работал непрерывно без выходных по 10 часов в день.

В трудовой инспекции рассматривают вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. // фото «Петрозаводск говорит»