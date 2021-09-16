Трудовым мигрантам будет легче попасть в Финляндию

Правительство Финляндии направило в парламент изменения в закон об иностранцах. Согласно новациям, в стране введут новый тип визы для трудовых мигрантов, пишет Yle.

Документ облегчит въезд зарубежной рабочей силы в Финляндию. Новую визу D сначала будут выдавать на год стартаперам, специалистам и членам их семей.

В перспективе национальная виза может охватить студентов и исследователей.

Министр внутренних дел Мария Охисало (Зеленые) заявила, что Финляндия нуждается в специалистах самых разных профилей. Чтобы их привлечь, нужно совершенствовать миграционные услуги.

Ранее правительство ускорило процесс выдачи виз трудовым мигрантам до двух недель.

Обладатели новой визы D смогут въехать в Финляндию сразу после получения решения о предоставлении вида на жительство.

Им не придется ждать получения физической карточки. Новый закон должен вступить в силу весной следующего года. // Фото: Jouni Immonen / Yle