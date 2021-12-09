Тротуары в Петрозаводске превратились в полосу препятствий

Тротуары в Петрозаводске никак не могут очистить от снега. Дорожки завалены снегом. А где техника и прошла – то оставила после себя колею.

Петрозаводчане выкладывают в социальную сеть фотографии и видео и переживают за пожилых горожан и мамочек с колясками, которым преодолеть такой путь крайне затруднительно.

Плохо убран оказался путепровод на Комсомольском проспекте. В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» пешеход пожаловался на колею по колено и на бордюр выше пояса.

На Ключевой после вчерашней аварии, когда вода заливала проезжую часть, на тротуарах скопился лед.

«У остановок рядом с бассейном Газпрома глыбы льда, которые образовались после потопа. Выходить из автобуса и забираться в него нужно очень аккуратно. Еще хуже у пешеходного перехода у аллеи. Мамочкам с санками и колясками не повезло... Ни одного рабочего и техники по расчистки не наблюдается...» - пожаловались подписчики в паблике «Подслушано в Птз».

Ранее мы рассказывали, что жильцы домов на Лыжной после уборки снега обнаружили, что тротуар завален снегом.