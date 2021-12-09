Раненый ястреб живет около подъезда одного из домов в Петрозаводске

Жители Ключевой беспокоятся о судьбе ястреба, которого они заметили на улице Нойбранденбургской. Фото опубликовали в группе «Подслушано в ПТЗ».

В сообщении сказано, что птица не может летать, она бегает рядом с подъездом дома № 14. Автор спрашивает, куда можно обратиться за помощью.

В комментариях посоветовали позвонить в Минсельхоз Карелии, ранее в аналогичных случаях там уже давали инструкции, как поступить. // Фото: источник